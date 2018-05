Bekymring over skolelukning: Nu bliver det svært at tiltrække børnefamilier

Formanden for skolebestyrelsen i Sdr. Bjert og formanden for Stenderup Halvøråd kritiserer politikernes ønske om at lukke skoletilbuddet i Sdr. Stenderup.

- Det er en begmand i forhold til, at det gav energi, da man lavede skolen om til Børneuniverset og også lavede en udviklingsplan for området. Dengang tænkte vi, at politikerne gerne ville os. Over tid vil det betyde noget, hvis skolen lukker. Jeg forestiller mig, at det bliver sværere at tiltrække børnefamilier til det yderste Sdr. Stenderup, siger Morten W. Frederiksen, der selv bor i Sdr. Stenderup og har haft sine børn på skoleafdelingen der.

Det mener både formanden for Sdr. Bjert Centralskoles bestyrelse, der omfatter både afdelingen i Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup, Morten W. Frederiksen, og formanden for Stenderup Halvøråd, Cees Kuypers.

Kolding: Det vil gøre det sværere at få børnefamilier til at flytte til Sdr. Stenderup, hvis politikerne i børne- og uddannelsesudvalget på et møde på onsdag gør alvor af deres ønske om at lukke skoletilbuddet i Sdr. Stenderup.

Ifølge skolelederen på Sdr. Bjert Centralskole, som skoletilbuddet i Sdr. Stenderup hører under, er der tre lærere, en børnehaveklasseleder og tre pædagoger ansat i skolen og sfo'en i Sdr. Stenderup. Ifølge børne- og uddannelsesdirektør Helle Thiele vil man ved en eventuel lukning af skoleafdelingen i Sdr. Stenderup forsøge at omplacere berørte medarbejdere i det skolevæsenet i Kolding. Da skolen i Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup er én skole, er det blandt medarbejderne på den samlede skole, at den eller de, der eventuelt skal afskediges, skal findes.

Meldinger før valget

Cees Kuypers kalder det et stort tab for området, hvis skoletilbuddet i Sdr. Stenderup lukkes.

- Halvørådet opstod for at gøre området mere attraktivt at flytte til. Skolen betyder noget for, om folk vil bosætte sig her. Vi vil gerne tiltrække unge børnefamilier, og det bliver sværere, når her ikke er nogen skole, siger Cees Kuypers, der tilføjer, at "vi kan ikke komme udenom de økonomiske realiteter i kommunen".

Morten W. Frederiksen mener, at politikerne burde give skolen i Sdr. Stenderup længere tid til at bevise sin levedygtighed, og han lægger vægt på, at de fleste byrådspolitikere ved vælgermøder op til efterårets kommunalvalg udtalte, at man burde vente med en evaluering, indtil de planlagte udstykninger i Sdr. Stenderup er blevet bebygget.