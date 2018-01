Begynder i dag kl. 15: Et døgn med udsalg på flybilletter

Studierabat

Han lover, at ud over at sætte flybilletter på udsalg, så vil DAT også tilbyde en permanent nedsættelse på billetter til seniorer og studerende. DAT holder januarudsalg i 24 timer fra den 11. januar klokken 15.00. Der vil være penge at spare for københavnerne, midtjyderne og bornholmerne. De kan nemlig flyve fra Midtjyllands Lufthavn til Københavns Lufthavne for 199 kr. For at komme den anden vej er prisen nu 249 kr. Endnu billigere er det for bornholmerne, som skal til København. De slipper med 99 kr. for flybilletten til København, og 249 kr. fra Københavns Lufthavne til Bornholms Lufthavn. /EXP