Begejstret borgmester vil flytte festspillet til Koldinghus

Borgmester Jørn Pedersen synes, at festspillet er så vellykket på Koldinghus, at han vil have undersøgt, om det kan lade sig gøre at flytte festspillet til slottet hver eneste sommer.

- Med den oplevelse, jeg havde ved premieren, synes jeg bestemt, at det er en mulighed, man skal have undersøgt. Kan det lade sig gøre eller ej at spille festspillet hvert år på Koldinghus, siger borgmesteren.

Kolding: Borgmester Jørn Pedersen var fuldstændig betaget, da han i lørdags havde oplevet årets festspil på Koldinghus. Ifølge ham viste premiereaftenen, at slotsgården er en perfekt kulisse til den store satsning, som festspillet er. Og derfor synes han, at man skal have undersøgt, om det kan lade sig gøre, at festspillet permanent flytter fra amfiscenen og ind på Koldinghus.

Hvad med amfiscenen?

Han hæfter sig ved, at de historiske rammer på slottet er så unikke, at det vil gøre festspillet til en mere eksklusiv oplevelse, man kun kan få her i Kolding.

- Vi skal selvfølgelig undersøge først, om det kan lade sig gøre økonomisk og praktisk. Der kan være mange spørgsmål, som skal besvares, men det er i hvert fald værd at undersøge, siger Jørn Pedersen.

- Men hvad skal der så ske med amfiscenen, hvor festspillet plejer at være?

- Den er jo ikke dyr i drift i det daglige, og den vil også stadig være en mulighed i forhold til at afvikle koncerter. Og så kan der komme et tidspunkt, hvor det viser sig, at den har haft sin tid, hvis vi får held med at rykke tingene nærmere byen i de planer, som ligger for Marina City. Det er jo den store svaghed ved amfiscenen, at den ikke genererer noget liv i midtbyen i forbindelse med arrangementer, fordi den ligger for langt væk.

Borgmesteren tilføjer, at Dronning Dorothea Teatret også skal have kredit for at satse på en stor stjerne til "Koldinghus Live", som er titlen på årets festspil.

- Jeg tror, at det er en vigtig del af den samlede pakke. Stig Rossen kan selvfølgelig ikke være med hvert år, men det virker som en god idé at have et stort navn, der kan trække publikum til og løfte hele oplevelsen, mener Jørn Pedersen.