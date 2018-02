Bedstemor fik en slange om halsen

Den zoologiske have besøger for første gang Arena Syd i en vinterferie. Her kan man også fredag møde en af dyrepasserne fra Glad Zoo.

Vamdrup: Inger Hundevad er ingen tøsedreng. Og det kan hun bevise. For da hun var på besøg hos Arena Syd sammen med sin mand og børnebørn, tog hun mod til sig og lod en slange sno sig om halsen. Det var endda en lang kongeboa, som ellers hører til i kvælerslange-familien, og er man meget uheldig, kan den også finde på at bide.

En rotte i måneden

Dyrepasser Simone Markussen fortæller, at dyrepasserne er glade for at komme ud og møde et publikum på denne måde, når det kan passes ind i det daglige program i selve haven.

- Vi gør det gerne, når det kan lade sig gøre, uden at vi stresser dyrene. Derfor tager vi også nogle dyr med, der ikke bliver let stressede, og så sørger vi for at give dem en pause undervejs, siger hun og putter slangen i en plastickasse med små huller i. Slangen er mæt, for den har fået en rotte at spise, og det tager den en måned at fordøje den.

Simone er omtrent på hjemmebane. Hun er nemlig uddannet dyrepasser på HansenBerg, der har sin dyreafdeling på Vranderupvej udenfor Kolding. Det er en af de to skoler i landet, der uddanner dyrepassere, og når Simone er ude for at fortælle om dyr, så svarer hun også på spørgsmål om, hvordan man overhovedet får sådan et job som hendes.

- Det er populært fag, men det kan også være svært at få et job bagefter. På mit hold var vi to ud af 30, som fik job som dyrepasser bagefter, så man skal både være dygtig og heldig.