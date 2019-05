Bedstefar til 15 vil give familierne bedre vilkår

Knud Erik Langhoff var i sin tid som byrådsmedlem også formand for BlueKolding, som gør en kæmpe indsats for at drive sin virksomhed miljø- og klimarigtigt. Blandt andet har BlueKolding fundet ud af at opvarme de orange ungdomsboliger i Kolding Åpark med overskudsvarme fra spildevandet - og den form for klimarigtig udnyttelse af energien vil Knud Erik Langhoff kæmpe for at få mere af i hele Danmark. Foto: Søren Gylling