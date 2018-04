Bedre forhold for cyklister på Højvang i Lunderskov

Lunderskov: Kolding Kommune indleder den 9. april et vejarbejde på Højvang, hvor man vil forbedre de trafikale forhold for "lette trafikanter". Det betyder, at der vil være vejarbejde i perioden den 9. til 22. juni, skriver Kolding Kommune på sin hjemmeside.

"Der etableres en 2 minus 1 vej, hvor kørebanen indsnævres med afmærkning til 3,0 m. Kantbaner anvendes af cyklister. En trafiksikker løsning der øger trygheden for cyklister. Der etableres fortov i begge sider af vejen. På den centrale del af strækningen kan der ikke etableres en 2 minus 1 vej på grund af oversigtsforholdene i forbindelse med et sving. Der etableres cykelstier på denne strækning og fortove. De eksisterende hastighedsdæmpende foranstaltninger bevares og suppleres med to nye indsnævringer. Hastighedszonen med anbefalet hastighed på 30 km/t udvides til hele strækningen".