Bedre bymidte i Vamdrup: Kinotorv er snart klar til indvielse

Selv om der stadig mangler at blive lagt en hel del fliser, før torvet er færdigt, så tegner der sig efterhånden et tydeligt billede af, hvordan projektet ender med at se ud. Og for Rita Larsen er projektet blot blevet endnu bedre, når man nu ser det udført i fuld skala.

- Vi regner med allerede at være færdige midt i januar, og så har vi lidt ekstra tid at løbe på, hvis vejret driller, fortæller Rita Larsen, der er landskabsarkitekt hos Kolding Kommune.

Fra det nye torv kan man se under tunnellen og over mod bytorvet på den modsatte side af banen. Det er netop hensigten, at det nye torv skal få byen til at hænge bedre sammen. Foto: John A. Petersen

- Begge dele af afgørende. Hvis et torv er smukt, men ikke til at benytte på en fornuftig måde, så er der jo ikke meget ved det. Jeg synes, vores nye torv indbyder til at blive brugt, siger han.

Helge Paulin, der er formand for Vamdrup Byforum, er også glad for resultatet, som det tegner sig ved Kinotorvet.

Nu er pladsen i gang med at blive udført og indrettet efter tegninger af landskabsarkitekt Signe Moos, og hun har blandt andet skabt en bred trappe, der vender sig fra Kinotorvet og over mod bytorvet på den modsatte side af jernbanen. Det nye torv er også indrettet med buede siddepladser i cement. De inviterer til, at mange mennesker kan sidde forsamlet her.

Næste etape

Mens de sidste fliser bliver lagt, er Vamdrup Byforum allerede klar til det, man kan kalde næste etape af projektet.

Medlemmerne har netop finpudset en ansøgning, som Kolding Kommune skal have i postkassen den 7. januar. Ansøgningen til centerbypuljen drejer sig om etableringen af den grønne kile, man gerne vil have til at strække sig hele vejen fra det nye Kinotorv og over mod Margrethelund, som ligger bag den gamle stadiongrund.

- Nu skal vi have lavet en målfast detailtegning, som en entreprenør kan benytte til at udføre arbejdet. Vores overslag lyder, at det vil koste 65.000 kroner at få lavet et detaljeret projekt, og så skal man bagefter til at søge penge til selve udførelsen, siger Helge Paulin.

Han håber, at ansøgningen bliver imødekommet, og så kan arbejdet ellers gå i gang med at lave planlægningen af det grønne strøg. Det forberedende arbejde vil en stor del af 2019 gå med, forventer han.

- Jeg regner med, at vi kommer til at arbejde i dialog med landskabsarkitekterne, så vi som borgere kan give vores input til, hvad vi gerne vil have med i planen, siger han.