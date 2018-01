Bedemænd strides om hjemmesider, der er næsten ens - bortset fra en bindestreg

Søgaards Begravelsesforretning klagede over, at en kollega i Grindsted har registreret to domænenavne, der bortset fra en bindestreg, ligner et af Kolding-virksomhedens domæner. Foto: Steffen Nielsen

Bedemandsforretning fra Kolding har klaget over, at en bedemand, der har base i Grindsted, har registreret domæner, der minder om et af deres domæner. Klagenævnet gav ikke forretningen medhold.

Kolding: Domænerne ligner hinanden - bortset fra en bindestreg - og de er oprettet for at tiltrække kunder. Sådan lød argumentet fra Søgaards Begravelsesforretning, der står bag domænet "kolding-begravelse.dk". Virksomheden har klaget over en konkurrents registrering af to hjemmesider, der ligner et af deres domæner. Klagen er rettet mod en bedemandsvirksomhed, der ligger i Grindsted, hvis navn er Søgaards Bedemandsforretning. Det er altså ikke kun domænerne, der minder om hinanden. Virksomheden i Grindsted har registreret hjemmesiderne "begravelsekolding.dk" og "koldingbegravelse.dk" i 2016. - Vi opererer på et frit marked. Vi skal ikke eje hele markedet. Det ved vi godt. Men navnene på vores forretninger er så ens. Og nu køber de så også et domænenavn, der ligger tæt på vores. Det fik os til at reagere, siger Dorthe Pedersen, der er administrativ medarbejder i Søgaards Begravelsesforretning i Kolding, hvor hun har ansvaret for blandt andet markedsføringen.

Fakta Klagenævnet for Domænenavne er et uafhængigt klagenævn, som kan behandle tvister om domæner. Klagenævnet kan tage stilling til, om registreringen af et domænenavn skal opretholdes, slettes, suspenderes eller overføres til klageren. Læs mere på www.domaeneklager.dk

Vil koste kunder Kolding-virksomheden håbede, at domænerne ville blive overdraget til begravelsesforretningen med henvisning til domænelovens paragraf 25, der handler om god domæneskik. Det handler blandt andet om, at man ikke må snylte på konkurrenter. Klagenævnet giver dog ikke klageren medhold. Klagenævnet skriver dog i sin afgørelse, at Søgaard Begravelsesforretning har en naturlig interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnene. Forretningen registrerede "kolding-begravelser.dk i november 2007, og driver virksomheden under navnet "Søgaards Begravelsesforretning". Kolding-virksomheden mener, at domænerne er registreret af Søgaard Bedemandsforretning i Grindsted for at tiltrække kunder, og dermed overtræder domænelovens regler om god domænenavneskik.

Hvor ligger du på Google Søgaards Bedemandsforretning i Grindsted afviser, at de har registreret domænerne for at genere Kolding-virksomheden. De har en naturlig interesse i markedsføre forretningen i hele Trekantområdet, og dermed også i Kolding, siger ejer Katri Søgaard. Forretningen er startet i 2013 med base i Grindsted, og i 2016 registrerer forretningen domænenavnene. - Det handler om søgeord, og hvordan du ligger på Google. Jeg ved ikke, hvordan min forretning ser ud om ti år, så derfor købte jeg domænerne. Det handler jo om, at når kunden skal finde en bedemand, så sidder de på Google. De skrevne medier fylder jo mindre og mindre, og når man skal finde en bedemand, så googler man, siger Katri Søgaard, der ejer Søgaard Bedemandsforretning i Grindsted. Virksomheden har også registreret 30 andre domæner, blandt andet "vejlebegravelse.dk" og "esbjerg-begravelse.dk".