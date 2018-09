Rasmus Paludan, formand for partiet Stram Kurs, kommer kun for at nedgøre Skovparkens gode beboere, siger formanden for beboerforeningen i Skovparken.

Kolding: Når formanden for det kontroversielle parti Stram Kurs, Rasmus Paludan, på søndag demonstrerer i Skovparken, bliver han ikke lige frem taget imod med åbne arme af boligområdets beboerforening. Benny Rasmussen, der er formand for beboerforeningen, ærgrer sig over, at Paludan kommer for "at svine folk til, som jeg godt kan lide," som beboerformanden selv siger.

- Jeg er ked af, at han kommer for at træde på og nedgøre vores gode beboere og det sammenhold, vi har her i Skovparken. Det er lige meget, om du er muslim eller kristen, bare du opfører dig ordentligt over for andre mennesker, siger Benny Rasmussen.

Stod det til formanden skulle man helst undlade at give Rasmus Paludan opmærksomhed. Rasmus Paludan har sagt til JydskeVestkysten, at han kommer for at demonstrere mod Skovparkens "kriminelle samfundstabere".

- Jeg vil opfordre folk til at blive væk, men det ved jeg godt, de ikke vil gøre, siger Benny Rasmussen.

- For mig er han bare en stakkel. Jeg har set nogle af hans demonstrationer, og han må være en mand med utrolig lavt selvværd, siden han har brug for at manifestere sig selv på den her måde, siger han.