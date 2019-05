Beboere sagde ja til plan om nedrivning af boliger på Skovvejen: Hvor skal de tvangsflyttede bo?

Kolding: Det blev også til et enstemmigt ja, da udviklingsplanen for Skovvejen var til afstemning i Boligselskabet Koldings repræsentantskab.

- Vi havde en god debat, og der blev utrykt en del skepsis, fortæller forretningsfører Morten Køhlert

Udviklingsplanen vil ændre området drastisk.

- Skovvejen er vores største afdeling. Når vi skal fjerne over 200 boliger der, og når vi i forvejen kun har 700 boliger, så bliver vi som et mindre boligselskab hårdt ramt, forklarer han.

Deltagerne på repræsentantskabsmødet var især bekymrede for, hvor de berørte mennesker skal flytte hen, hvis den skitserede udviklingsplan gennemføres.

- Repræsentantskabet mener, at kommunen bør give Boligselskabet Kolding mulighed for at bygge nye boliger, når lovgivningen tvinger os til at reducere antallet af familieboliger på Skovvejen så drastisk. Når medlemmerne alligevel stemte ja, så hænger det sammen med, at de ikke vil sætte sig uden for indflydelse, forklarer Morten Køhlert.