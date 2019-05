Kolding: Debatten bølgede frem og tilbage og frustrationer over nedrivning af gode boliger blev luftet, da omkring 50 medlemmer af repræsentantskabet diskuterede udviklingsplanen for Skovparken. Ny lovgivning kræver, at boligområdet skal ændres markant. Fordi området står på listen over landets hårde ghettoer, skal andelen af almene familieboliger bringes ned fra de nuværende 100 til 40 procent.

- Da den skitserede udviklingsplan kom til afstemning, blev den enstemmigt vedtaget. To undlod af afgive deres stemme og ingen stemte imod, fortæller Per Nielsen, der er direktør i AAB Kolding.

På repræsentantskabsmødet gennemgik en arkitekt udviklingsplanen.

- Det tog en times tid, og så brugte vi en times tid til spørgsmål og debat, inden planen kom til afstemning, siger Per Nielsen.

Udviklingsplanen skal behandles på et byrådsmøde, inden den sendes til godkendelse i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.