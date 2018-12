Beboer skræmte tyv væk: Kolding plaget af stribevis af indbrud i weekenden

Indbrudstyvene har haft en travl weekend. Mange meldinger om indbrud rundt i Kolding i den forgangne weekend.

Kolding: Villaejere flere steder i Kolding har i den forgangne weekend haft besøg af ubudne gæster i form af indbrudstyve. Vicepolitikommissær ved Sydøstjyllands Politi, Finn Ellesgaard, kunne mandag morgen fortælle, at politiet har fået anmeldelse om hele ti indbrud i de seneste dage. Det er dog ikke kun villaer, det er gået ud over. Mellem torsdag klokken 17 og fredag sidst på natten har der været indbrud på Vonsild Skole, hvor et vindue til biblioteket er blevet brudt op. Man ved endnu ikke præcist, hvad der er blevet stjålet, men man har en formodning om, at der kan være røget nogle bærbare computere ved indbruddet. På Eliassensvej har der været indbrud i to villaer ved siden af hinanden. Fredag mellem klokken 20 og 23.55 blev en terrassedør brudt op. Man ved endnu ikke, hvad der blev stjålet. I nabovillaen blev en bagdør brudt op, og der blev stjålet en Playstation 4, to controllere, nogle spil og kontanter. Dette indbrud skete mellem fredag klokken 20 og lørdag morgen klokken fem.

Beboer var hjemme Også i Bramdrupdam har der været flere indbrud. På Kringsvænget gik det ud over en villa, hvor der var indbrud mellem torsdag klokken 22 og fredag klokken 01.00. Her var en eller flere gerningsmænd ved at bryde et soveværelsesvindue op, da en beboer hørte en alarm gå og tændte lyset i huset. Det afværgede indbruddet. Et andet sted på Kringsvænget var der også forsøg på indbrud mellem lørdag klokken 11.30 og 20, men der er ikke stjålet noget. På Kringsager var der indbrud lørdag mellem klokken 11.30 og 19.30, hvor et vindue blev brudt op. Der er ikke umiddelbart stjålet noget. Ved et indbrud i en villa på Slotssøvejen i løbet af lørdag blev der stjålet smykker og kontanter, og i Strandhuse var der indbrud i en villa på Trappergårdsvej, hvor et badeværelsesvindue blev brudt op. Man ved endnu ikke, hvad der er stjålet herfra.

Julegaver stjålet Kontanter og smykker var byttet ved et indbrud på en landejendom på Møsvråvej ved Alminde fredag mellem klokken otte og 18.55. Her blev et badeværelsesvindue brudt op på, og indbruddet foregik fredag mellem klokken otte og 18.55. Endelig var der også indbrud i en villa på Dollerup Engsø i Lunderskov i løbet af lørdag. Her blev der stjålet en 55 tomer stor fladskærm, to-tre bærbare computere, smykker og flere julegaver.