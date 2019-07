Beboer så indbrudstyv stikke af på ATV: Tyven har muligvis været på spil flere steder

Kolding: En beboer på Carl Plougs Vej blev natten til onsdag klokken 02.00 vækket af lyden af et vindue, der blev opbrudt.

Beboeren kunne efterfølgende se indbrudstyven stikke af fra villaen på en ATV uden lys. Beboeren kunne desuden se, at manden var iført en sort hættetrøje, men beboeren kunne ikke komme med et nærmere signalment af indbrudstyven.

Indbrudstyven har ifølge Sydøstjyllands Politi stjålet en designlampe fra villaen.

Politiet fortæller derudover, at tyven også kan have været på spil et andet sted i Kolding. Natten til onsdag kunne en beboer i et rækkehus på Broagervej nemlig høre et vindue blive brudt op ved klokken 00.45. Også her er der blevet stjålet en designlampe, og beboeren har ifølge politiet hørt enten en knallert eller en crosser køre væk fra stedet.

- Det kunne meget vel være samme mand, og ud fra tidspunkterne er det muligt at nå begge steder hen. Vi ved det ikke, men måske er der et sammenfald, siger Finn Ellesgaard Nielsen, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.