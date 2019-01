Beboer på Fjordvej: Vand i kloakkerne kan blive kriminelt

- Det her var overhovedet ikke sådan, vi havde forestillet os at bruge vores 2. januar, siger han.

På Fjordvej er en to mænd dog alligevel ved at sikre villaområdet mod oversvømmelse. Esben Breinbjerg og Jens Rasmussen har brugt en stor del af deres 2. januar på at lægge sandsække langs fjorden. Sidstnævnte har nemlig på egen krop mærket, hvor galt det kan gå, når en oversvømmelse rammer.

De to mænd ville egentlig gerne lægge flere sandsække, end de har gjort indtil videre, men det kan ikke lade sig gøre. Beredskabet, der uddeler sandsækkene, er nemlig ved at løbe tør, fordi der har været så mange at hente sække.

Derfor er der ikke så meget andet at gøre for Esben Breinbjerg og Jens Rasmussen end at væbne sig med tålmodighed. Og håbe på, at DMI's varsling ikke holder stik.

- Lige nu siger varslingen 1,42 meter over det normale. Sidste gang skød de 30 centimeter forkert, siger Jens Rasmussen.