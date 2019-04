Beboer i Kolding-ghetto risikerer at blive tvunget ud af lejlighed: Det er totalt hul i hovedet.

Louise Lund Poulsen er rigtig glad for at bo i Munkebo med sin datter. Hun følger meget med i alt, hvad der sker, og hvad der skrives om ghettoplanens konsekvenser for hendes lokalområde. Hun ved, at der er en ret stor risiko for, at hun og datterens lejlighed skal omdannes til ældrebolig, og at de derfor vil blive tvunget til at flytte. Foto: Lotte Højstrøm