- Jeg skal selv bage pizzaer i forretningen, men jeg kan ikke drive et pizzeria alene, så jeg skal have nogen til at hjælpe mig.

Lunderskov: I Storegade er den tidligere Bodega Vognmanden i fuld gang med at blive bygget om. Her skal være pizzeria med mindst otte siddepladser.

Altid selvstændig

Bahman Matai kommer fra Iran og kom til Danmark som flygtning.

- Jeg har boet her i næsten ti år. Og siden jeg fik opholdstilladelse har jeg boet i Vejen, fortæller han.

Hele sit liv har han foretrukket at arbejde som selvstændig.

- Det gjorde jeg også i Iran, hvor jeg var landmand og blandt andet dyrkede majs, tomater og agurker. Det kan være lidt hårdt at være selvstændig, men du har masser af ansvar, og så bestemmer du over dig selv, og det er det vigtigste for mig.

Han er godt klar over, at der i forvejen er et pizzeria i Lunderskov.

- Jeg tror, at byen er stor nok til to pizzeriaer.

Han kan godt lide at lave mad.

Kunne du forestille dig at sætte mad fra Iran på menukortet?

- Iransk mad smager rigtig godt. Når min kone laver mad, har jeg ikke én eneste gang oplevet, at det ikke smagte godt. Vi spiser kartofler, kød og mange af de samme ting som i Danmark, men råvarerne er tilberedt på en anden måde. Og det tager længere tid. Nogle gange når vi får gæster derhjemme, så tager det to-tre timer at tilberede maden. Den tilberedningstid passer ikke sammen med et pizzeria. Her skal maden være færdig hurtigt. Hvis jeg skulle servere iransk mad, så skulle jeg åbne en restaurant.

Bahman Matai er 41 år, og når han har fri, er han sammen med sin familien. Han har kone og to døtre på henholdsvis syv og ni år.