Barack Obama i kontrol: Her er de godkendte billede

11 officielle billeder. Det er alt, hvad det bliver til fra Barack Obamas arrangement på SDU i Kolding.

Som tidligere fortalt, at der er stor kontrol fra ekspræsidentens side i forbindelse med besøget. De spørgsmål, der bliver stillet i salen, er på forhånd godkendt. Og de billeder, du kan se her i galleriet, er ligeledes blevet godkendt.

Barack Obama ankom til SDU ved 11-tiden. Her talte han under overskriften ''A Conversation With President Barack Obama'' med Business Koldings direktør Morten Bjørn Hansen.

Den demokratiske politiker ankom til Danmark torsdag aften, hvorefter han overnattede på Hotel Koldingfjord. Efter arrangementet på SDU rejser Barack Obama videre til Amsterdam.