Barack Obama besøger Kolding

Kolding: Barack Obama, som var USA's præsident fra 2009 til 2017, besøger Kolding den 28. september. Præsidenten skal på SDU i Kolding mødes med nogle af universitetets studerende og en række ledere fra erhvervslivet. Overskriften for besøget er "A conversation with President Barack Obama".

Det er foreningen Business Kolding, som står bag eventen.

- En af verdens mest karismatiske og vigtigste ledere har sagt ja til at besøge os. Det er et ekstraordinært øjeblik for Kolding, siger Business Kolding-direktør Morten Bjørn Hansen i en pressemeddelelse.

Barack Obama kommer kun til Danmark for at besøge Kolding. Besøget er kommet i stand i et samarbejde mellem Business Kolding og Kolding Kommune.

- Det har krævet et stort stykke arbejde at nå dertil, fortæller borgmester Jørn Pedersen.

- Det er lykkedes på den måde, at der skulle komme en idé først. Den kom fra Carsten Johansen, som sidder i min tænketank. Han nævnte, lige efter Obama var stoppet som præsident, om vi ikke skulle få ham til Kolding.

- Der har været masser af møder og efterfølgende dialoger og snakke, og vi fik at vide for et halvt års tid siden, at alt var i orden, og at vi bare skulle afvente en dato.

Arrangementet er ikke åbent for offentligheden.