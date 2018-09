Bank og byggefirma flytter i kontorhus klos op ad åen

- Vi manglede plads på kontoret på Galgebjergvej. Det er den ene ting. Samtidig vil vi gerne have noget mere synlighed. Der er selvfølgelig en del trafik på Vejlevej, men vi ligger lidt tilbagetrukket. Her får vi en helt anden synlighed, siger Morten Skov, der er filialdirektør i Fynske Banks afdeling i Kolding.

- De tre store banker er allerede i området, så vi synes også, at der er behov for en lokal bank, og vi kommer til at ligge i midten af det hele.

Behov for lokal bank

Banken slog dørene op i Kolding i 2007 med fem mand, men i kølvandet på finanskrisen justerede banken ned. Men siden 2011 er antallet af medarbejdere steget, og i dag er der 15 mand i Kolding.

Banken flytter til et område, der har fået tilnavnet Koldings Wall Street. I 2011 flyttede Nordea til Design City, og i år har Sydbank og Danske Bank flyttet deres Kolding-afdeling til samme område.

- De tre store banker er allerede i området, så vi synes også, at der er behov for en lokal bank, og vi kommer til at ligge i midten af det hele, siger Morten Skov med henvisning til, at Nykredit, Middelfart Sparekasse, Lån & Spar Bank og Arbejdernes Landsbank ligger inden for få hundrede meter.