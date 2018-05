Banedanmarks skinnefræser kører ved Kolding den 13.-14. maj

Kolding: Den 13. og 14. maj kommer Banedanmarks særlige fræsertog til Kolding for at fræse skinnenettet for at fjerne revner og ujævnheder. Ved at slibe, fræse og høvle skinnerne, sørger man for, at de kan holde længere. Det betyder færre hastighedsnedsættelser, færre skinnebrud og færre skader, der skal udbedres.

Fræsetoget kører om natten, og om dagen bliver det renset og klargjort. Klargøringen kan give støjgener for naboer, der bor tæt ved togets standplads.

- Selv om en nats kørsel kan koste over 150.000, så er der god økonomi i at slibe, høvle og fræse skinnerne, fordi vi ikke så ofte skal ud for at udbedre fejl, siger Pernille Skovrup, sektionschef i Banedanmark./exp