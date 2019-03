Birkemose Golf Club vil i samarbejde med sit netværk hjælpe 19 udfordrede ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Klubbens leder, Claus Valter, er tovholder og forklarer, at det ligger i klubbens ånd at hjælpe.

Kolding: I Birkemose Golf Club handler hverdagen om meget mere end at bruge færrest slag på at få golfbolden i hul. Klubben tager også et stort socialt ansvar.

- Vi er i fuld gang med et nyt banebrydende projekt. Det hedder "19 i 19" og har som mål i år at hjælpe mindst 19 borgere, der har udfordringer udover ledighed med at få fodfæste på arbejdsmarkedet, fortæller Claus Valter.

Han er daglig leder af golfklubben og tovholder på projektet.

Hvordan kan det være, at en golfklub kaster sig over den opgave?

- Det ligger i vores ånd. Vi har et helt specielt miljø og et fællesskab uden lige. Derfor er det nærliggende, at vi også er bindeled mellem jobcentret og alle de kontakter, vi har til omverdenen. Vi arbejder sammen med 150 virksomheder. Og så har vi en stor rummelighed i og omkring golfklubben. Herude er der plads til alle, uanset om du er lidt ked af det, eller har svært ved at stå op om morgenen. Mange mennesker, der henvises fra jobcenter, er guld værd. De har bare haft det svært i forskellige henseender. Har vi en mulighed for at hjælpe, så er vi også forpligtede til at gøre det.