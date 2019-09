Bakteriealarm ved populær strand afblæst: Nu kan der bades igen

Kolding: Den bakteriealarm, der i fredags blev sendt ud for Rebæk Strand i Kolding, er nu blevet afblæst igen.

Advarslen mod at bade ved den populære strand gik ud, efter at der var konstateret et større kloakudslip til Kolding Å. Herefter frygtede man, at der ville flyde fækale bakterier ud til Rebæk Strand.

Fredag tog man prøver af vandet ved stranden, og mandag kom resultaterne af vandprøverne så. Og de viser, at der ikke er nogen fækal forurening ved Rebæk Strand, oplyser miljøtekniker ved Kolding Kommune, Timm Jäger.

Kloakudslippet, der var årsagen til mistanken om bakterier ved Rebæk, skete ved Kolding Å ved Riberdyb. Her strømmede 1300 kubikmeter kloakvand ud i åen. Udslippet blev opdaget onsdag morgen, men først fredag havde man overblik over omfanget af kloakudslippet.