Bæredygtighed i Christiansfeld: - John har repareret vinduer i hundredvis

- Hvert eneste vindue, I kan se, er blevet renoveret for nylig. Men fordi vinduerne er lavet med så stor omhu fra begyndelsen, har man kunnet nøjes med blot at renovere de ødelagte dele og bevare resten. Det vidner da også om bæredygtighed, sagde Jesper Elkjær.

- Her i Christiansfeld er vi omgivet af byggeri, der stadig fungerer perfekt som beboelse 200 år efter, at det blev bygget. Det vidner om ædelt håndværk, og det vidner om bæredygtighed, sagde Jesper Elkjær og kiggede sig omkring i gården:

Christiansfeld: Hvis der er et ord, man hører igen og igen i disse år, så er det ordet "bæredygtighed". Ordet har betydning for alt, vi foretager os - fra madlavning til bilproduktion - for det er med bæredygtighed for øje, at kloden også på sigt kan overleve.

Op mod 2000 vinduer

John Christensen fra snedker- og tømrerfirmaet Reinhold Jørgensen er en af dem, der har arbejdet med vinduerne i Søstrehuset. 210 vinduer for at være helt nøjagtig er blevet tjekket, renoveret og genindsat på rette plads. Arbejdet, der også omfattede bl.a. gulvene i Søstrehuset, tog i alt to år og tre måneder.

- Normalt hiver man bare et vindue ud, hvis der er noget galt med rammen, og så putter man et nyt i. Men vinduerne i Søsterhuset - og også henne på hotellet, som vi har arbejdet på før - var i så god stand, at vi kunne bevare dem. Og det skyldes, at de er lavet så grundigt af de oprindelige håndværkere. Nu er de renoverede og kan sidde dér de næste 50 år, før man skal se til dem igen, fortæller John Christensen.

Vinduer har de også være dygtige til i Haderslev, hvor firmaet er gang med at renovere omkring 2000 vinduer i seminariet. Det arbejde begyndte i 2015, og John forventer, at man er færdige næste år.

- Ud over at være bæredygtigt, er det også rart at gå og reparere et vindue. Man stresser af ved det, siger John, mens han giver et lag kit på et af de seminarie-vinduer, han har taget med til Håndværkets Dag.