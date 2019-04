BR i Kolding klar til åbningsdag

Kolding: Efter cirka fire måneder uden en BR-butik i byen, gør Salling Group og BR-Kæden nu klar til at genåbne legetøjsbutikken. Det sker 2. maj kl. 12.

- Vi glæder os meget til at åbne i Kolding. Vi har arbejdet hårdt for at få ansat det helt rigtige team, og derfor håber vi også, at børn fra Kolding og omegn vil være med til at gøre butiksåbningen til en helt særlig dag, som det også har været i de byer, hvor vi allerede har åbnet, fortæller Charlotte From, der er kædechef i BR, i en pressemeddelelse.

Lars Bregendahl Madsen bliver daglig leder i den nye BR-butik i Kolding, og han glæder sig også til at slå dørene op:

- Fætter BR bliver jo modtaget med åbne arme i de andre byer, så vi kan næsten ikke vente på, at det bliver vores tur til at åbne. Det er jo tydeligt, at danske børn og deres familier ikke har vendt ryggen til. Så vi ser frem til en god åbning og mangler bare børnene, for at butikken får den helt rigtige stemning, siger han.