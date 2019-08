Kolding: Klokken 01.01 onsdag nat blev der fundet en bil i brand på Bramdrupskovvej i Kolding. Der er tale om en BMW serie 3, og der er gået ild i bagenden på den.

- Bilen er ikke meldt stjålet, og vi forsøger fortsat at få fat i ejeren. Jeg ved, at benzintanken i en sådan type bil sidder i bagenden, men vi skal have lavet en større brændundersøgelse på den, så vi kan finde ud af, hvad der præcist er sket, siger Ole Eckholdt, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.