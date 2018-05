BMW-forhandler udvider: Salget fordoblet på otte år

Bayern AutoGroups afdeling i Kolding bliver udvidet med et dækcenter, værkstedet vokser og der bliver plads til at vise markant flere BMW'er uden for butikken.

Kolding: Når først kunderne har fået smag for BMW, så kommer de igen. Det er konklusionen hos Bayern AutoGroup, der derfor har besluttet at udvide afdelingen i Kolding. De mange trofaste kunder har over de seneste otte år været med til at fordoble salget af BMW'er i Kolding-afdelingen, og nu er der behov for mere plads på Trianglen. - Kombinationen af tilfredse kunder, et godt produkt og dygtige medarbejdere er overskrifterne. Over en periode på syv-otte år har vi fordoblet salget i Kolding-afdelingen, siger Søren Vinderslev, der er administrerende direktør i Bayern AutoGroup, der har seks butikker i alt. Ud over afdelingen i Kolding har kæden afdelinger i Esbjerg, Holstebro, Odense, Aarhus og Aalborg.

Vi kan altså holde kunderne i folden så at sige, og samtidig har vi et hus i Kolding, der forstår at tiltrække nye kunder, så vi vokser hvert år. Søren Vinderslev, administrerende direktør i Bayern AutoGroup

Genkøbet er højt Kæden hører under bilkoncernen NIC. Christiansen, der har base i Kolding, og er ejet af familien Christiansen med Birthe Christiansen i spidsen. Nic. Christiansen Gruppen så dagens lys i 1967, hvor Nic Christiansen begyndte at importere BMW'er. I dag er hovedaktiviteten i koncernen import af Hyundai, Honda, SsangYong, Land Rover og Jaguar, og derudover står virksomheden bag bilkæderne Terminalen, British MotorGroup og Bayern AutoGroup. Og salget af BMW'er på hjemmebanen går så hurtigt, at rammerne ikke række. Derfor bliver anlægget uden for udvidet med 6000 kvadratmeter, så der er plads til at præsentere endnu flere biler i Kolding. Der bliver bygget et dækcenter på næsten 500 kvadratmeter, og værkstedet bliver udvidet med lige knap 400 kvadratmeter. Det samlede projektet skal efter planen stå færdigt i oktober.