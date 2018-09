BDM har ansat Janice og Mads R. Jakobsen som nyt missionærpar

Kolding: Ved udgangen af september rejser Janice og Mads Refshauge Jakobsen til Tanzania som Brødremenighedens Danske Missions nye missionærpar. Mads Refshauge Jakobsen kommer fra Løsning og har været volontør for BDM et par gange tidligere. Siden 2016 har Mads uddannet sig på All Nations Christian College i England, hvor han også har mødt sin kone, Janice, der kommer fra Hong Kong.

Parret er begge færdige med deres uddannelse i England. De første måneder i Tanzania er afsat til sprogundervisning, hvor parret skal lære swahili. Og hen imod slutningen af året er det planlagt, at de flytter ind på BDM's missionsstation i landsbyen Kipili, der ligger ved Tanganyikasøen i det vestlige Tanzania. Her skal de arbejde med evangelisation, hjælpe kirker og menigheder og være med til at opbygge nye. Det er også undervisning, skole, sundhed og mange andre ting, der står på programmet.

Søndag den 23. september udsendes Janice og Mads fra kirken i Løsning ved en festlig gudstjeneste efterfulgt af samvær i menighedslokalerne.