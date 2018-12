Aubo Køkken & Bad åbner ny butik

Kolding: I det nye år åbner Aubo Køkken & Bad en helt ny butik på Albuen 5c.

- Det er med stor glæde, at vi står på tærsklen til at åbne endnu en butik med alt, hvad Aubo står for. Vi har fundet den helt rigtige lokation i Kolding og krydret det med driftige og hårdtarbejdende folk, der passer perfekt i Aubo-ånden, til at styre biksen, siger salgschef hos Aubo, Jørgen Kjemp Jensen i en pressemeddelelse.

På Albuen 5C i Kolding bliver der i disse dage arbejdet på højtryk. Det er lige her, at den nye Aubo-butik begynder at tage form.

- Vi er ved at færdiggøre de 500 m2 butik med en masse modeller lige fra den ene ende af prisklassen til den anden - og med alt fra køkkener til boligforeninger til hr. og fru Danmark. Jeg har valgt at tage min datter med i butikken, fordi vi supplerer hinanden godt og for også at ramme det lidt yngre segment. Hun er markedsføringsøkonom, og har sit eget firma, men har valgt at tage springet over i butikken sammen med mig, siger butiksindehaver Henning Brodersen.