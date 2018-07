Den svenske plejekoncern Attendo, der står for driften af plejehjemmet Vonsildhave Kvarteret, fik igen underskud. Siden starten for snart tre år siden har selskabet tabt 17,3 millioner kroner på at drive plejehjemmet.

Kolding: Det blev ikke i 2017, at der kom balance mellem udgifter og indtægter hos Attendo, der driver plejehjemmet Vonsildhave Kvarteret. Det er blandt andet udfordringer med at rekruttere ansatte og dermed ekstra udgifter til vikarer, der trækker ned, forklarer selskabet.

Svære vilkår

Sidste år forklarede finansdirektøren, Peter Lynel, at der i koncernen var forståelse for, at opstartsudgifterne strakte sig ind i 2016, og han håbede, at resultatet gik i nul i andet halvår af 2017. Dengang forklarede han, at den store udfordring var, at Vonsildhave Kvarteret og koncernen helt generelt døjede med stort sygefravær, som var med til at trække resultatet ned.

JydskeVestkysten har kontaktet Attendo for at spørge ind til underskuddet og i den forbindelse sendt en række spørgsmål, som koncernens kommunikationsafdeling har valgt at svare på skriftligt.

Virksomheden havde i 2017 et underskud på 4,8 millioner kroner. Hvad er jeres egen vurdering af resultatet, og er det som forventet eller dårligere end forventet?

- Vilkårene for at drive plejecentre og hjemmepleje i Danmark er svære og mange private leverandører er gennem de senere år gået konkurs. Vi arbejder fortsat på at skabe balance i økonomien på Vonsildhave, og der er flere tegn på, at det nu går den rigtige vej.