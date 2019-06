Dannebrog vajede i flagalleen, og det hvide festtelt var slået op, for lørdag holdt Stepping Frivillige Brandværn åben station for at fejre sit 90 års jubilæum. JydskeVestkysten har talt med Asmus Petersen, der har været frivillig brandmand i 33 år.

Stepping: Røde brandbiler holdt på gårdspladsen, og børn kunne boltre sig på hoppepuden, da Stepping Frivillige Brandværn lørdag fejrede sit 90 års jubilæum.

- Her på stationen er vi 17 aktive brandmænd. Det går fint, så vi tager selvfølgelig 90 år mere, siger brandkaptajn Mogens Høffner med smil på læben.

Asmus Petersen er en af de trofaste brandfolk og har været med siden 1985. Han er 57 år i dag, men har ingen planer om at stoppe.

- Jeg vil gerne være med, så længe jeg har kræfterne og kan være med til at gøre en forskel. Kan man ikke det længere, så skal man give plads til en ny, siger han.

Han er landmand og nabo til brandstationen.

Hvordan kan det være, at du har holdt ved i så mange år?

- Af to grunde. For det første fordi jeg ved, at vi har brug for folk, der kan rykke ud om dagen. For det andet fordi vi har et fantastisk kammeratskab. Kammeratskabet bærer det hele, svarer han.

Han fortæller, at der sker noget med brandmænd, når der går en alarm.

- Man vil gerne hjælpe, og man skal ikke være bleg for at indrømme, at man får et adrenalinkick, når man skal rykke ud. For hvilken opgave er det, vi skal løse?

De frivillige brandmænd får, som navnet siger, ikke løn.

- Det kan godt gå hen og blive en udfordring, at de nye folk skal bruge 300 timer på at uddanne sig til at blive brandmand. Kurserne foregår på lørdage og søndage, så det er meget fritid, de skal bruge, men det ved de godt i Trekantbrand, som vi efter kommunesammenlægningen blev en del af, siger han.