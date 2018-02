Arvefjendeopgøret lever på tribunen: Det er dem, vi elsker at hade

Kampen mellem KIF og GOG er den kamp, som fansene nødigst vil tabe. Selvom det er længe siden, de to klubber i et parløb dominerede håndbolddanmark, lever rivaliseringen. Foto: Yilmaz Polat

Selvom det er længe siden, KIF og GOG i et parløb dominerede håndbolddanmark, er det stadig det opgør, der betyder mest for de to klubbers fans.

Kolding: Kan man savne sin største fjende? Det korte svar er ja. John Birk har prøvet det. Han har været fan af KIF (som siden han blev fan har føjet "Kolding København" til de tre bogstaver) siden 1984. John Birk har levet, mærket og oplevet rivaliseringen mellem de to klubber, siden den begyndte. Fra 1987 til 2009 vandt KIF og GOG næsten alle danske mesterskaber. På 23 sæsoner vandt de to hold 19 mesterskaber tilsammen. KIF 12 og GOG syv. Det er sådan, et arvefjendeopgør fødes. - Jeg har altid haft det sådan, at det er GOG, jeg helst vil slå. Jeg er mere opsat, når vi møder dem, siger John Birk fra sin turkisblå stol i Sydbank Arena. Men rivaliseringen blev sat på standby, da GOG i 2010 gik konkurs og blev tvangsnedrykket. Selvom det var arvefjenden, der var i problemer, var der ingen skadefryd hos John Birk. - Vi følte virkelig med dem, da de rykkede ned, og vi havde lidt ondt af dem. Jeg savnede virkelig GOG i de år, fortæller han.

Det er noget særligt, når vi møder GOG. Der er en mere intens stemning. Lars Jessen, KIF-fan

Magtbalancen er skiftet I 2013 rykkede GOG op i ligaen igen, og nu er de tilbage for fuld kraft. Faktisk har de lige rigelig fart på, hvis man spørger KIF's fans, for magtbalancen er vippet i fynboernes favør. Lars Jessen, som er tidligere KIF-spiller, er også i hallen denne lørdag. Ikke med harpiks på fingrene, men med en fadøl i hånden. Han tøver lidt, inden han på godt jysk besvarer spørgsmålet om, hvordan det føles, at GOG har overhalet KIF. - Det er træls, de har overhalet os, siger han. Og så skynder han sig at påpege, hvor han stadig mener, KIF er bedst. - Men publikum i Kolding er altså imponerende, og dér når GOG os ikke til sokkeholderne, siger han. - Det er noget særligt, når vi møder GOG. Der er en mere intens stemning.

Der er noget i luften Lars Jessen og John Birk kan huske adskillige drabelige opgør mod GOG. Mange års rivalisering har gjort KIF-GOG til en speciel kamp for klubbernes fans, og intet ændrede sig i de tre år, hvor GOG ikke var i ligaen. Også for de fans, der ikke husker klubbernes parløb gennem især 90'erne og 00'erne, er opgøret noget særligt. Rivalisering smitter. - Jeg ikke er gammel nok til at huske, da GOG var gode. Men man mærker det hurtigt til kampene, siger 21-årige Kasper Petersen, der til KIF-kampene er bevæbnet med en tromme. Han har været fan i 12 år. - Der er noget specielt over de kampe. Der plejer at være mere tryk på, mener han. Det er Kristina Kronborg enig i. Hun sidder i hallen på den modsatte langsidetribune i en rødgul trøje. Hun har været GOG-fan gennem 20 år. - Det er sjovt at slå KIF. Det er den kamp, jeg allerhelst vil vinde. Det er vigtigt at have nogle favoritter og nogle, man elsker at hade, siger hun og skynder sig at påpege, at hun jo kun hader KIF på den måde, som man hader sine rivaler i sport.

En fantastisk klub Både GOG og KIF er traditionsrige klubber, og den slags sætter man pris på, når man selv er en del af en traditionsrig klub. - GOG er en fantastisk klub. Det er også derfor, vi gerne vil slå dem, siger Lars Jessen. Lørdag lykkedes det KIF at slå GOG for første gang i seks kampe. KIF-fansene fik den sejr, de har hungret efter. En sejr over arvefjenden. Over dem de ønsker hen, hvor peberet gror, når de spiller mod dem. Dem de alligevel savner, når de er væk. Dem de elsker at hade.