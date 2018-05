Art Zones med virtual reality, artscience, graffiti, dansende figuriner og portrætkunst i festugen

Kolding: Når Trekantområdets Festuge i slutningen af august løber af stablen, vil der i endnu højere grad være fokus på kunstoplevelser - bl.a. med syv såkaldte "Art Zones", hvor arrangørerne som en del af projekterne i syv forskellige Art Zones, hvor både kunstkendere og tilfældigt forbipasserende vil kunne opleve virtual reality, artscience, graffiti, dansende figuriner og portrætkunst. - Kunsten har de sidste år spillet en større og større rolle. Når vi i år har valgt at arbejde med Art Zones er det for at synliggøre kunstoplevelserne i festugen og gøre dem mere tilgængelige for vores publikum. De syv "Art Zones" har forskellige værter, og har hver deres forskellige udtryk, siger talskvinde for Trekantområdets Festuge, Pernille Holmskov, i en pressemeddelelse.

Open call

Syv af de kunstprojekter, som kommer til at spille en væsentlig rolle i festugens Art Zones, er blevet valgt efter et "open call" i begyndelsen af året, hvor alle havde mulighed for at byde ind med ideer til projekter. Den mulighed benyttede rigtig mange kunstnere fra hele landet sig af, hvilket gjorde det sværere for arrangørerne at vælge. Det betyder også, at publikum kan glæde sig til oplevelser i særklasse. - Det lader til, at årets tema "Se mig" i den grad har inspireret kunstnerne. Der er kommet rigtig mange fortolkninger på det med at se lidt mindre på os selv og lidt mere på de andre, og kunstnere har taget temaet virkelig seriøst op, siger Pernille Holmskov.

Trekantområdets Festuge varer i år fra den 24. august til den 2. september.