Arkitekt: Op ad bakke at bevare vandtårnet

Direktør i Tegnestuen Mejeriet ser gerne, at vandtårnet på Sjællandsvej bliver bevaret. Men det er op ad bakke, og hellere rive det ned, end at det ender som et trist affære, siger han.

Kolding: Det er fedt at tænke tanken, at vandtårnet på Sjællandsvej går en fremtid i møde som restaurant eller firmadomicil, siger direktør og partner i Tegnestuen Mejeriet Søren Nielsen.

Og fortsætter:

- Men dér er jeg nok for pessimistisk anlagt. Det er virkelig op ad bakke, for der skal virkelig komme én, der vil putte en masse penge i det.

Derfor tror Søren Nielsen mere på et af følgende to scenarier, og nok mest det andet:

Et: Det lykkes nogle, vi her kan kalde Vandtårnets Venner, at skaffe penge nok til at købe og vedligeholde det - og det vil være rigtig fint.

To: Vandtårnet bliver revet ned.

- Bygningen er et betydeligt landmark i vores by, men tjener det noget formål at have det stående uden at være i funktion? Eller skal man sige, at det var der, den tid det var der, og nu er det tid til, at der sker noget nyt.

- Der er i hvert fald ikke noget ved at have vandtårnet stående, hvis det kommer til at stå og se trist ud. Så er det bedre, at vi bevarer det på billeder, mener Søren Nielsen.