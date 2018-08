Arbejdsmarkedsudvalgets spareplan: Flere job til beboere i ghettoer skal sikre besparelser

48 beboere i Skovparken og Munkebo skal i job, sådan at kommunen sparer penge på overførselsindkomster. Det er en del af bidraget fra arbejdsmarkedsudvalget i arbejdet med at finde de i alt 100 millioner, der skal spares i Kolding Kommune.

Kolding: Et enigt arbejdsmarkedsudvalg fandt torsdag formiddag frem til deres bidrag til at finde de i alt 100 millioner kroner, som Kolding Kommune har brug for, hvis kommunens økonomi skal hænge sammen.

Og ifølge udvalgsformand Poul Erik Jensen (S) bliver der kigget mod Koldings to ghettoområder, Skovparken og Munkebo, når besparelserne skal findes. Her er det nemlig målet, at man skal få 48 nye beboere i arbejde, sådan at man sparer på overførselsindkomster som dagpenge og kontanthjælp.

- Vi skal gerne have dem i ordinær beskæftigelse eller uddannelse, men helst beskæftigelse. Det er forvaltningens vurdering, at vi godt kan nå det. Målet er at få dem væk fra overførselsindkomst-kontoen, siger Poul Erik Jensen, der fortæller, at man blandt andet vil benytte sig af de erfaringer, man har gjort sig i arbejdet med at få syriske flygtninge i arbejde.

På beskæftigelsesområdet skal arbejdsmarkedsudvalget spare to millioner kroner i 2019, fire i 2020 og fem i 2021 og 2022. Poul Erik Jensen fortæller, at man vil vil spare 5,2 millioner, hvis de 48 ghetto-beboere kommer i job.

- Derudover vil vi beholde 1,2 millioner til nye investeringer i lokale projekter. Eksempelvis talentspejdere til unge, siger udvalgsformanden.

Får man 48 beboere fra ghettoen i arbejde, vil det også betyde, at Skovparken og Munkebo kommer af ghettolisten. Munkebo er 17 beboere fra at komme af listen, mens Skovparken er 28 fra.