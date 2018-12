Sønderbro Apotek forlader til foråret de nuværende lokaler i Søndergade 10 for i stedet at flytte ind hos Føtex længere henne ad gaden.

- Butikslokalet bliver cirka lig det, vi har nu. En af årsagerne til, at vi flytter, er også, at det nuværende sted har nogle søjler og en indretning, der ikke giver den bedste kundeoplevelse og udnyttelse af pladsen.

- Vi har meget spildplads, som ikke bliver udnyttet, og vores forsendelse er flyttet til Ulveapoteket (Sønderbro Apoteks nye filial i Munkebo, red .), forklarer han og tilføjer, at kunderne ikke vil opleve, at de nye lokaler hos Føtex er mindre.

Baggrunden for flytningen er, at Sønderbro Apotek ganske enkelt har for meget plads i de nuværende lokaler ned til åen i Søndergade 10, forklarer apoteker Ulrik Hostrup Larsen.

Kolding: Det bliver en af de største forandringer i Sønderbro Apoteks snart 100 års historie, når apoteket til foråret pakker medicinlager og inventar sammen for at flytte til nye lokaler.

Skal kunne klare flere ting

Hos Føtex glæder varehuschef Marie-Louise Larsen sig til det nye samarbejde.

- Vi vil rigtig gerne skabe et rum for, at kunderne kan få klaret flere ting på én gang hernede. Vi har i forvejen postbutik, og nu får vi også et apotek hos os, siger hun.

For at give plads til apoteket vil kiosken ud mod Søndergade blive lukket, og flaskerummet bliver flyttet til første sal. Varehusets nonfood-afdeling skal desuden bygges om for at give plads til de varer, der i øjeblikket er udstillet i det kommende apotekslokale. Marie-Louise Larsen er dog ikke bange for, at de kommende forandringer vil gøre pladsen for trang for Føtex. Tvært imod glæder hun sig over en anledning til at få lavet lidt om på indretningen.

- Det er jo lidt specielt med de her to indgange til varehuset og pladsen hernede (ud mod Søndergade, red.), så det var rigtigt kærkomment, at Ulrik henvendte sig.