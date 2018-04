Antallet af indbrud i varebiler steg i 2017

Kolding: Virksomheder i Sydøstjylland plages i stigende grad af tyve, som tømmer vare/servicebiler for dyrt værktøj og udstyr. Det skriver Tekniq, installatørernes brancheorganisation, i en pressemeddelelse.

Nye tal fra Rigspolitiet viser, at antallet af anmeldte tyverier fra vare- og lastbiler i Sydøstjyllands politikreds steg fra 415 i 2016 til 481 i 2017 - det svarer til en stigning på 16 procent.

- Det er en meget uheldig udvikling. Samtidig så oplever vi, at tyvene hele tiden finder nye metoder til at komme ind i bilernes lastrum på og enten splitter bilerne ad eller borer sig ind på en måde, så det faktisk kan være svært at se, at de har være der - bortset fra at værktøj og materialer altså er forsvundet, siger Lars Petrowsky, formand for Tekniq-råd Syddanmark og direktør for installationsvirksomheden Petrowsky A/S.