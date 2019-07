Antallet af indbrud i Kolding er historisk lavt: Nabohjælp kan forhindre hver fjerde indbrud

Aktiv nabohjælp kan have spillet en rolle i, at antallet af indbrud i beboelser i Kolding var historisk lavt i andet kvartal af 2019. Ifølge analytiker kan god nabohjælp forhindre op til hvert fjerde indbrud.

- Vi ved, at gode og årvågne naboer er et af de mest effektive redskaber mod tyven, og at aktiv nabohjælp kan være med til at forhindre op til hvert fjerde indbrud, siger analytiker Emilie Birk Jørgensen fra Det Kriminalpræventive Råd og tilføjer:

Flere steder i Kolding Kommune er de hvide nabohjælp-skilte dukket op på gade og veje i jævnt tempo. Ved årsskiftet havde over 5500 koldingensere tilmeldt sig ordningen, og det kan have haft en positiv effekt på antallet af indbrud.

De 77 indbrud er første gang i Danmarks Statistiks database, der går helt tilbage til 2007, at tallet er nede på to cifre

Og det er der en grund til. Nye tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at antallet af indbrud i beboelser i Kolding var historisk lavt i årets andet kvartal. Statistikken viser således, at der i april, maj og juni er blevet begået 77 indbrud i beboelser, hvilket er tæt på en halvering af samme kvartal sidste år. Her blev der til sammenligning begået 130 indbrud i beboelser.

Gør tyven utryg

Generelt for hele landet falder tallene for indbrud i beboelser, men alligevel er Danmark langt fra at være i mål sammenlignet med resten af Europa. En undersøgelse fra Eurostat placerer nemlig Danmark på en førsteplads i EU målt på antallet af indbrud begået per indbygger.

Hvis man selv vil være med til at gøre en positiv forskel i statistikken, har Emilie Birk Jørgensen følgende råd:

- Tyve er generelt bange for at blive set, og vi anbefaler derfor, at man klipper hækken og har god belysning omkring huset, så tyvene ikke kan arbejde uset. Derudover kan det også være en god idé at låse redskaber og værktøj inde i et skur, så de ikke kan bruges til at bryde ind i boligen, samt at lade vasketøj eller legetøj ligge ude i haven, så det ser ud, som om der er nogen hjemme, siger hun.