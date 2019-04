Antallet af fraværsdage er styrtdykket hos Lemvigh-Müller efter indsats mod arbejdsulykker

For tre år siden konkluderede bestyrelsen, at antallet af arbejdsskader var uholdbart højt. Antallet lå på det samme niveau år efter år, og derfor satte virksomheden gang i projektet "LM Nedtælling". Målsætninger er nul ulykker og nul fraværsdage som følge af ulykker, og målet skal nås i 2020.

Udover at det også har sparet virksomheden mange fraværsdage, har arbejdet med arbejdsulykker betydet, at stål- og teknikgrossisten Lemvigh-Müller A/S mandag vandt Arbejdsmiljøprisen i kategorien "Arbejdsulykker".

Lemvigh-Müller A/S er Danmarks største stål- og teknikgrossist med 350.000 varenumre, tre centrallagre samt tre produktionsafdelinger i Danmark og en i Polen. Virksomheden har 1.300 medarbejdere og har hovedadministration i Herlev og centrallagre i Randers, Kolding og Odense.Arbejdsmiljøprisen uddeles af Arbejdsmiljørådet til fire arbejdspladser, som gør noget særligt for arbejdsmiljøet, og som kan inspirere andre. Lemvig-Müller A/S fik prisen for næsten at have halveret antallet af arbejdsulykker ved at have fokus på risici i dagligdagen. Derudover var der priser til Odense Kommune Dagtilbud, Adserballe & Knudsen A/S og fødevareafsnittet på Hvidovre Hospital.

Sværere og sværere

Med 24 ulykker i 2016 har virksomheden næsten halveret antallet af ulykker på tre år, og antallet af fraværsdagene som følge af arbejdsulykker er skrumpet fra 705 til 230.

- Alvoren i ulykkerne er reduceret kraftigt. Det kan vi tydeligt se i de ulykker, vi desværre fortsat har. Det er også med til, at der kommer en god økonomi i sådan et projekt. Det er tydeligt, at det en bonus for alle. Det er selvfølgelig først og fremmest godt for medarbejderne. Men det er også fornuftigt for virksomheden, siger Randi Madsen, der er arbejdsmiljøchef på Lemvigh-Müller.

Siden opstarten af projektet har en lang række ledere og arbejdsmiljørepræsentanter været på uddannelsesbænken i at spotte risici på arbejdspladsen. I første omgang er det medarbejderne tæt på problemerne, der skal diskutere løsninger på de ugentlige tavlemøder. Kræver det mere, så bliver arbejdsmiljøgrupperne indkaldt. Arbejdsmiljøchefen håber, at prisen kan være med til at bringe antallet af arbejdsulykker længere ned.

- Det er fantastisk at få sådan en pris. Det bekræfter, at vi har gjort det rigtige, og så er det et stort skulderklap til alle de medarbejdere, der er engageret i det her arbejde. Det er dejligt, at de får sådan en pris. Samtidig giver det ekstra kræfter til det fremtidige arbejde. For vi ved, at det bliver sværere og sværere at få tallene ned, siger Randi Madsen.

Det er et ambitiøst mål, at I skal ned på nul ulykker. Er det realistisk?

- Vi kan ikke have et andet mål. Men selvfølgelig bliver det svært, når tallene bliver meget små. Men vi skal have ambitionen, siger Randi Madsen.