Antallet af fanger i Kolding Arrest stiger: Fanger deler fortsat celler

Der kommer stadig flere fanger til Kolding Arrest, selvom arresthuset allerede er fyldt til mere end grænsen. I 2018 var den gennemsnitlige belægningsprocent en lille smule over 100, men i år tallet steget til 105.

Kolding: Kolding Arrest er fortsat fyldt til randen, og der kommer kun flere fanger til. Det viser tal, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i.

Tallene viser, at der i årets første måneder har været en belægningsprocent på 104,9. I 2018 var den gennemsnitlige belægningsprocent 100,4.

De høje tal er en tendens i hele landet, som ganske enkelt skyldes, at der er kommet flere fanger, og antallet af celler ikke er fulgt med.

Hos Fængselsforbundet, der organiserer de ansatte, har formand Kim Østerbye tidligere beskrevet situationen som kritisk. Institutionschef ved Kolding Arrest Anne Grode er dog ikke parat til at råbe vagt i gevær, for i Kolding er der trods høj belægning ikke hårdt pres på personale og indsatte.

- Det giver ingen udfordringer. Vi har endda færre volds- og trusselssager, end vi nogensinde har haft. 7-9-13. Vores indsatte er ikke sure og tvære, siger Anne Grode.

Hun fortæller, at nogle af de indsatte er nødsaget til bo i dobbeltceller og at besøgsrum en sjælden gang imellem har været taget i brug, når en anholdt har skullet overnatte i arresten inden et retsmøde.

JydskeVestkysten har tidligere fortalt, hvordan en rapport fra Arbejdstilsynet har beskrevet, at det kan give spændinger mellem de indsatte, men sådan er det ifølge Anne Grode ikke længere.

- Vi sørger som udgangspunkt for, at det er frivilligt at bo på dobbeltcelle. Og der har endnu ikke være udfordringer med dette, siger hun.