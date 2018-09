Antallet af ansøgninger falder drastisk: Aldrig har det været så svært at skaffe personale til plejehjem

Der er rift om at tiltrække uddannet personale til plejehjemmene. - Derfor skal vi blive bedre til at fortælle, at vi har nogle fantastiske arbejdspladser, når vi søger nye medarbejdere. Og i stedet for at lave et traditionelt stillingsopslag virker en video, hvor en medarbejder fortæller om særkendet ved arbejdspladsen ofte meget bedre, siger Gitte Meyer Larsen. Hun er leder for Plejehjem, Aktivitet og Køkken i Kolding Kommune. Billedet her er fra en sommerfest på Kongebrocentret. Et særkende her er, at stedet tre år i træk er udnævnt til den bedste arbejdsplads i FOA-regi i kommunen. Arkivfoto: Jacob Schultz