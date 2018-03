Ansvaret kan blive for tungt

Kolding: Tirsdag den 3. april kl. 16.00-17.30 kan man hos Tuba i Kolding i Ny Vestergade 3, 3. sal høre foredraget: Når ansvaret hviler for tungt.

Det er et foredrag for mennesker, der er vokset op i en familie med misbrugsproblemer. Foredraget lærer tilhørerne om det store behov for kontrol og ansvar, der kan følge en, når man er vokset op i en misbrugsfamilie.

Arrangementet er gratis og henvender sig til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkohol- eller stofproblemer. Tilmelding kan ske ved at sende en mail til koc@tuba.dk Tuba står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere. /EXP