Ansatte får løn for at gå en tur på arbejdet

Georg Jensen Damask betaler medarbejdere for at gå en tur på et kvarter omkring frokost. Ordningen skal nedbryde skel mellem afdelingerne, og samtidig giver det motiverede medarbejdere, siger direktøren.

- Vi vil gerne skabe et team, hvor man tænker på tværs. Der kan jo være barrierer mellem de forskellige afdelinger, og når du går, så falder det meget naturligt at tale om alt mellem himmel og jord, siger Peter Hulweg Christiansen, der understreger, at det er frivilligt, om man vil gå en tur.

- Nogle bruger det mere end andre, men vi ser gerne, at folk gør det hele året. Der er lige kommet en flok ind fra snevejret. De var sneet godt til, siger Peter Hulweg Christiansen, der indførte ordningen for at nedbryde barrierer internt.

Det er cirka tre år siden, at virksomheden indført tilbuddet, og særligt i sommermånederne er det populært at trække lidt frisk luft sammen med kollegaerne.

- Vi lever i en fortravlet hverdag, og vi har også meget travlt i Georg Jensen Damask, så derfor er det en god idé lige at få lidt luft og en pause. Det er sundt at komme lidt væk fra skrivebordet. Det er ikke altid nok med hæve-sænkeborde, siger administrerende direktør Peter Hulweg Christiansen.

Kolding: Tag kollegaen med på en gåtur omkring frokost og få løn for det. De ansatte hos tekstilvirksomheden Georg Jensen Damask bliver opfordret til at spadsere en tur på et kvarter før eller efter frokosten.

Georg Jensen Damask A/S er en af Danmarks ældste designvirksomheder. Virksomheden sælger tekstiler til boligen. Virksomheden blev grundlagt i 1756, men kan føres helt tilbage til, da Columbus trådte i land i Amerika. Georg Jensen Damask A/S har hovedsæde i Kolding og beskæftiger i alt 65 medarbejdere. Selskabet er ejet af Bent Hviid og Jesper Hviid.

Større forståelse

Virksomheden har i flere år udarbejdet en såkaldt disc, en personanalyse, på alle medarbejdere og hængt resultaterne på en tavle, så alle kan se, hvilken kategori de enkelte medarbejdere ligger i.

- Men en ting er at vise, hvor de forskellige medarbejdere ligger i et skema på en tavle. Noget andet er at få folk ud at gå. Det er en god mulighed for at få sludret om alt muligt forskelligt. Du får vendt nogle ting, og du får en større forståelse af forretningen. Men folk bestemmer selvfølgelig selv, hvad de taler om, siger Peter Hulweg Christiansen.

Ordningen gælder alle de 30 medarbejdere på domicilet i Kolding, men også de ansatte i virksomhedens egne butikker har mulighed for at gå en tur i arbejdstiden, hvis der er en anden, der kan passe kassen.

- Jeg bilder mig ind, at jeg får et personale, der er gladere og mere motiverede, og ikke mindst at medarbejderne får en større forståelse af, hvad de forskellige laver. Men det er selvfølgelig svært at måle effekten, siger Peter Hulweg Christiansen.

Han er selv blandt dem, som har meget svært ved at løsrive sig fra sine arbejdsopgaver.

- Jeg er nok den, der er dårligst til at gå en tur. Jeg burde gå forrest. Jeg gør det engang imellem, men slet ikke nok. Lige der skal jeg have skæld ud, siger Peter Hulweg Christiansen.

Virksomheden er i flere år vokset voldsomt, og år efter år har tekstilvirksomheden med den lange historie kunne præsentere rekordregnskaber. Seneste løftede virksomheden overskuddet før skat fra 11,3 til 16,3 millioner kroner.