Ansat i byens største fitness-kæde efter salg: Vi bevarer den samme stemning

- Nu har jeg været væk et par år, og så er det altså dejligt at komme tilbage til et sted, hvor medlemmerne kan huske en. Det er enormt hyggeligt, siger Mie Hermansen.

Kender alle

Stifter og medejer af Fitness 1, Børge Neessen, skal ikke tale længe om sine fire centre, før han beskriver det hele som én stor familie, og nu bliver "familien" en del af den landsdækkende kæde Fitness World.

- Som Børge har udlagt det, så bliver det en fordel at blive en del af Fitness World. Vi bevarer den samme stemning. Han er jo også fortsat chef. Men medlemmerne får flere muligheder. Det er bare et andet logo, siger Mie Hermansen og fortsætter:

- Børge er god til at sætte sig og snakke med kunderne. Han tager sig tid til at drikke en kop kaffe. Det er ikke kun et hej og farvel til kunderne. Og når du går en tur sammen med Børge, så siger han hej hele tiden. Det viser også, at kunderne ikke kun kommer for at træne. Der er mange, der også kommer for det sociale, siger Mie Hermansen.