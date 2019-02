Kolding: Tre års madeventyr sluttede i efteråret for restauranten SmækkerLækker, der gik konkurs, men nu er der igen kommet liv i lokalet Låsbygade 27.

Siden nytår har Kolding Frikirke nemlig holdt til på adressen, hvor der er aktiviteter flere gange om ugen. Hidtil har kirken haft lokaler i Volkerts Fabrikker i Dalbygade, men med det nye lokale håber man at komme i kontakt med flere forbipasserende.

- Vi kunne godt tænke os at være kirke for folk, som ikke er vant til at gå i kirke. Vi vil gerne være et alternativ, en slags cafékirke, forklarer pastor i Kolding Frikirke Simon Marker Pedersen, som understreger, at alle er velkomne til at kigge ind, når der er aktiviteter i kirken.

- Vi håber, at folk har lyst til en kop kakao og en snak om gud, og jeg synes allerede, det har været en succes i forhold til at vække nysgerrigheden blandt folk, tilføjer han.