Ankesag om overgreb mod lærling i gang: Håndværkere nægter sig skyldige

Mandag kom sagen om overgrebene mod en lærling fra et håndværkerfirma i Kolding for landsretten. Tre mænd er tiltalt, blandt andet for at presse et kosteskaft mod lærlingens endetarm.

Den 31-årige og den 26-årige har ifølge anklagerne overfaldet lærlingen ved fire lejligheder. Ifølge anklagerne har de blandt andet lagt ham ned og stukket et kosteskaft mod endetarmen. Derudover er de tiltalt for et forhold, hvor lærlingen ifølge anklagerne skulle have fået stukket en tømrerblyant mod endetarmen. De er desuden tiltalt for at have et andet seksuelt forhold end samleje med lærlingen ved stikke en tømrerblyant op i lærlingens endetarm.

Dommen i byretten

Under første dag i ankesagen fastslog blandt andet den 26-årige svend, at episoderne ikke var så slemme, som byretten gjorde dem til:

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er gået os meget på, det der skete i byretten. Så vi testede det, man ser på videoen inde i en container ved firmaet. Det med kosteskaftet. Og det er altså ikke så slemt, som det ser ud. Det blev vi hurtigt enige om. Det kilder jo lige så meget, som det gør ondt.

Den 31-årige og den 26-årige blev ved byretten idømt otte måneders ubetinget fængsel for overgrebene. De to andre mænd, der i dag er henholdsvis 33 og 37 år, blev kun dømt for et enkelt af de i alt fem forhold. De er begge udenlandske statsborgere. Den 33-årige blev idømt tre måneders fængsel og en betinget udvisning med en prøvetid på to år. Den 37-årige blev idømt 40 dages fængsel og en betinget udvisning med en prøvetid på to år.

Den 33-årige udenlandske statsborger er kun tiltalt for et enkelt af overgrebene, hvor han skulle have have bundet lærlingen med et reb. Bliver han dømt, risikerer han at blive udvist.

Der afsiges dom på onsdag.