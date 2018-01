Anholdt midt i retsmøde: 21-årig voldstiltalt nu også sigtet for røveri

En 21-årig mand måtte onsdag fremstilles i grundlovsforhør i frokostpausen af en anden sag, som han er tiltalt i ved Retten i Kolding. Han er nu også sigtet for at begå røveri 19. november i Sydbanegade.

Kolding: En 21-årig mand sad i forvejen på anklagebænken, da han tirsdag eftermiddag blev anholdt i en ny sag. Anholdelsen skete klokken 13.50 midt under en retssag, hvor den 21-årige er tiltalt sammen med to andre. Her er han blandt andet tiltalt for at spytte en person i ansigtet og for vold mod dørmænd på spillestedet Pitstop.

Udover anklagepunkterne i den gamle sag har politiet været på udkig efter den 21-årige i en ny sag fra november. Natten til 19. november blev der begået et røveri mod en person i Sydbanegade, og politiet har eftersøgt den 21-årige mand siden da, uden at det er lykkedes at finde ham.

- Han har været søgt af politiet i forbindelse med røverisagen, og da man blev opmærksom på, han sad nede i retten tirsdag, henvendte man sig i retten for at kunne anholde ham, fortæller anklager Lene Kirkegaard, som mødte for anklagemyndigheden i grundlovsforhøret onsdag.