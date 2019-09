Ane retter opmærksomheden mod åndedrættet

Kolding: Ane Friis har i mange år arbejdet med dans og nu har hun også uddannet sig til åndedrætsinstruktør og tilbyder undervisning i bevidst åndedræt. Hun fik for alvor øjnene op for åndedrættet, efter hun via adskillige kurser selv stiftede bekendtskab med, hvor effektivt et værktøj vores vejrtrækning er.

- Jeg har længe haft problemer med min lænd, og lige pludselig var der noget, som virkede. Så jeg satte fuld fokus på åndedrættet, og det var meget berigende og enkelt på en gang.

Anes oplevelse er, at man via åndedrætstræning kan slippe nogle spændinger i kroppen.

- Ved at have fokus på vejrtrækningen lærer vi at mærke, hvornår vi har brug for en pause. Så på den måde læner det sig op af yoga og mindfulness. Men her er det åndedrættet i sin rene form, vi arbejder med. Og derfor er det mere simple øvelser, som alle kan følge med i og få noget ud af.

Ideen med Ane Friis nye kurser i åndedrætstræning er at lære deltagerne øvelser, som de kan fortsætte med hjemme. Læs mere på www.bodystory.dk.