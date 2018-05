Anderledes skoledag: Over 550 elever dyster i løb, hop og kast

Det er megafedt at prøve at lave noget andet i stedet for at sidde inde i et indelukket klasselokale

Gejler hinanden op

- Det er sjovt at være sammen med sin klasse på andre måder og heppe på hinanden. Så bliver man gladere. Jeg kunne godt høre, at de andre heppede, da jeg skulle hoppe, og det gjorde mig glad, siger Noah, der blandt andet nyder idrætsdagen, fordi han slipper for at have matematik.

Klassekammeraten Laura Poulsen fortæller, at eleverne i klassen på forhånd har aftalt at være rigtig gode til at heppe på hinanden.

- Vi har aftalt, at vi skal gejle hinanden op og holde hinanden i godt humør hele dagen, fortæller Laura, der har kastet og senere skal løbe 60 meter individuelt og derudover deltage i en stafet.

- Det er megafedt at prøve at lave noget andet i stedet for at sidde inde i et indelukket klasselokale, tilføjer Laura, der selv dyrker en del sport og går til håndbold og fodbold og desuden løber.