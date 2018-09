Anarkistisk lokalråd slår dørene op for demokratiske valg

Lunderskov Lokalråd har altid været et let anarkitisk foretagende uden demokratiske valg til bestyrelsen. Det bliver der lavet om på nu. Første generalforsamling afvikles på mandag.

Lokalrådet har bare en selvbestaltet bestyrelse på fem mand, som brænder for at gøre noget godt for deres by og skubbe på udviklingen i Lunderskov - og den bestyrelse kan ingen sætte af.

Fremtiden

- Det, der har været allervigtigst for os, har været, at rådets medlemmer alle sammen brænder for Lunderskov, og vi har fået mange hints om, at vi gør det godt.

- Men hvis nu ikke, hvordan kan vi så blive smidt ud, har nogen spurgt - og det kan vi faktisk ikke, sådan som tingene er skruet sammen nu, forklarer Steen Sparvath.

Han fortæller, at lokalrådet også har fået en stille opfordring fra byrådets nye lokaldemokratiudvalg til at formalisere arbejdet i en forening med demokratiske vedtægter og generalforsamlinger.

I de nuværende vedtægter står der kun, at det er bestyrelsen, der bestemmer.

- Sådan har det været, fordi vi synes, at vi har set for mange eksempler på foreninger, der dør, fordi ingen gider være formand. Men nu skal vi have fremtidssikret Lunderskov Lokalråd, siger Sparvath.

Alle nuværende fem bestyrelsesmedlemmer stiller op til valg på generalforsamlingen på mandag, og Steen Sparvath opfordrer dem, som møder op, til at stemme dem ind i bestyrelsen igen.

- Vi arbejder i den bedste iver for det, der er bedst for Lunderskov, og det er vigtigt for os, at der ikke går politik i den. Men man skal ikke have klister på stolen, og har man lyst til at være med, skal man selvfølgelig stille op, siger formanden, der efter alt at dømme kan kalde sig demokratisk valgt på mandag aften.