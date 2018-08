Amerikaner-events i støbeskeen: Obama-besøg skal være en god oplevelse for hele byen

Kolding Kommune brygger på flere tiltag, der skal sikre, at man får fuldt udbytte, når Barack Obama kommer på besøg den 28. september. Besøget skal være en god oplevelse for alle i byen.

Kolding: Når Barack Obama kommer til Kolding, skal hele byen kunne mærke, at der sker noget særligt. Foreløbigt meldes, at i alt 700 studerende, erhvervsfolk og andre inviterede får plads på Syddansk Universitet i Kolding, hvor Obama skal tale, men mange flere skal have en god oplevelse.

Det fremgår af et strateginotat, der er udarbejdet i Kolding Kommune. Flere kampagner er i støbeskeen. Blandt andet for at skabe en "lokal fortælling indad mod borgerne", står der i notatet.

Kommunen ønsker at sikre, at alle borgere forstår eventens betydning for byen. Desuden ønsker man at "sikre en god oplevelse for dem, der ikke ser Obama på scenen". Kommunen vil fremme muligheden for, at man føler, man deltager i dagen, selvom man ikke har adgang til SDU.

Derudover står der i strateginotatet, at det er en mulighed at lave internationale dage, amerikanske dage eller lignende som et supplerende event i midtbyen i samarbejde med Koldings handlende.